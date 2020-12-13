سأترك عملي| مدحت العدل: أتشرف بانضمام أحمد وأمير مرتضى في قائمتي الانتخابية لـ الزمالك

قال الكاتب والسناريست مدحت العدل، إنه سيترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، وحسم موقفه.

وأكد مدحت العدل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سأترك عملي الخاص وأركز في منصبي الجديد حال النجاح في منصب رئيس لنادي الزمالك".

وعن تواجد أحمد مرتضى وشقيقه أمير في قائمته الانتخابية، قال: "أتشرف أن يتواجد أحمد وأمير معي في القائمة الانتخابية".