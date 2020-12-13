نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة مع أحد أهم أهداف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي، التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، من أجل تدعيم خط هجومه.

وأكدت التقارير، أن الزعيم السعودي يخطط للتعاقد مع كودجو من أجل تدعيم خط هجومه، في ظل تراجع مستوى المغربي عبدالرازق حمد الله، مؤخرًا.

كما يأتي رغبة النصر في التوقيع مع هدف الأهلي، خاصةً بعد تهديد حمدالله بالرحيل خلال بداية العام الجديد، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته المالية.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، طالب بالتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم خط هجومه قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.