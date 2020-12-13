هدف ريال مدريد يحسم مستقبله

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن المجري الشاب دومينيك سوبوسلاي نجم ريد بول سالزبورج النمساوي سيرحل عن صفوف الفريق النمساوي في يناير المقبل.

وأشارت شبكة سكاي ألمانيا إلى أن سوبوسلاي البالغ من العمر 20 عامًا ارتبط بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ ولايبزيج الألمانيين وخصوصًا ريال مدريد وبايرن ميونخ الذان كانا يخططان للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأكدت الشبكة الألمانية أن سوبوسلاي فضّل الانتقال إلى لايبزيج في يناير المقبل وعدم انتظار عروض عمالقة أوروبا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن الاتفاق المادي تم بين كافة الأطراف ويتبقى فقط توقيع النجم المجري بالإضافة إلى بعض التفاصيل النهائية.

وأفادت الشبكة الألمانية بأن عقد سوبوسلاي مع ريد بول كان يحتوي على شرط جزائي تبلغ قيمته 23 مليون جنيه إسترليني.

وألمحت الشبكة الألمانية أن لايبزيج تأهل في الموسم الحالي إلى الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في مجموعة ضمت كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباشاك شهير التركي.