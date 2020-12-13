نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ليفانتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره ليفانتي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر، من الليغا الإسبانية علي ملعب الكامب نو، غدًا الأحد في الساعة 10 مساءً، بقيادة تحكيمية للحكم ريكاردو بيرجوس.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" التشكيل المتوقع، لأبناء المدرب الهولندي رونالد كومان، وسيكون مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، مانغويزا، كليمونت لينغليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، ترينكاو، مارتن بيرايثوايت.

ويتواجد البارسا في المركز التاسع برصيد 14 نقطة من عشر مباريات، وليفانتي في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.