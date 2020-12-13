نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تطورات جديدة عن الصفقة الهجومية المنتظرة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع فريق الجونة، لضم والتر بواليا في الميركاتو الشتوي القادم.

وأضاف، أن اللاعب يقترب بنسبة كبيرة من الانضمام للأهلي، بعد أن تعثرت المفاوضات مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي بسبب المقابل المادي.

وتابع :" لابا كودجو مازال في الصورة لكن لم يتم مخاطبة العين الإماراتي بشكل رسمي من أجل ضم اللاعب، مؤكدا على استبعاد السوري عمر السومة من حسابات الأهلي في الفترة المقبلة".

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم الأحد في السابعة والنصف مساء، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.