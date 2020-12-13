نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، على تشكيلة فريقه لمواجهة مصر المقاصة اليوم الأحد في أولى جولات الدوري الممتاز.
وتقام المباراة على ملعب استاد الأهلي we السلام في السابعة والنصف من مساء اليوم.
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي أمام المقاصة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي (ديانج)، عمرو السولية، محمود عبدالمنعم "كهربا، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو (طاهر محمد)
الهجوم: صلاح محسن.