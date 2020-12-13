سيزا ينهي الجدل حول سبب رحيل فايلر عن الأهلي.. فيديو

كشف ديفيد سيزا المدرب العام السابق بالنادي الأهلي، حقيقة الأخبار التي تداولت بشأن رحيل السويسري ريينه فايلر عن تدريب الفريق الأحمر بسبب إصابة سيزا بفيروس كورونا.

وأكد ديفيد سيزا خلال تصريحاته مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن فايلر لم يرحل عن تدريب الأهلي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتابع سيزا: فايلر رحل بسبب ظروف أسرية، والنادي الأهلي عظيم، وقضينا فيه أفضل الأيام، وتتويج القلعة الحمراء بالثلاثية إنجاز كبير يحسب للإدارة واللاعبين والجماهير.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

ويفقد الأهلى أكثر من لاعب فى مباراة الغد أبرزهم جونيور أجاى ومروان محسن وحسين الشحات ووليد سليمان.