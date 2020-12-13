مصطفى مراد فهمي: ابني ضحى براتبه لكشف فساد رئيس الاتحاد الإفريقي

وقال مصطفي مراد فهمي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس ": "أثناء صدور القرار بإيقاف أحمد أحمد شعرت أن الحق أنصف نجلي الراحل عمرو فهمي".

وتابع: "كل ماقاله نجلي سابقا لم يكن افتراء على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، وأن يأتي القرار يوم 23 نوفمبر وهو عيد ميلاد ابنته كان في ذلك شعورا بالسعادة لأن المعركة التي خاضها عمرو فهمي في أيامه الأخيرة كانت من أجل الحق".

وأتم:" شعرت أن هذا القرار رد اعتبار الراحل.. عمرو دائما كان يقول دائما جدي ساهم في إنشاء الاتحاد الإفريقي ووالدي كبره وأنا سأزيل منه الفساد، وعيسى حياتو أعجب بهذه المقولة".