وتابع: "كل ماقاله نجلي سابقا لم يكن افتراء على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، وأن يأتي القرار يوم 23 نوفمبر وهو عيد ميلاد ابنته كان في ذلك شعورا بالسعادة لأن المعركة التي خاضها عمرو فهمي في أيامه الأخيرة كانت من أجل الحق".
وأتم:" شعرت أن هذا القرار رد اعتبار الراحل.. عمرو دائما كان يقول دائما جدي ساهم في إنشاء الاتحاد الإفريقي ووالدي كبره وأنا سأزيل منه الفساد، وعيسى حياتو أعجب بهذه المقولة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى مراد فهمي: ابني ضحى براتبه لكشف فساد رئيس الاتحاد الإفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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