وأضاف محمد مصيلحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "فزنا على فريق قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، لكن الاتحاد مع التوأم لايعرف إلا الجدية، ومباراة بيراميدز كانت في غاية الصعوبة في الجولة الأولى من الدوري هذا الموسم".
وأردف: "قدمنا مباراة كبيرة جدًا، والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، يبذل كل جهده، والصفقات الجديدة قدموا أداء متميزا، وأثبتوا جدارتهم بالتواجد في زعيم الثغر".
كما تحدث عن إصابة إبراهيم حسن، قائلا: "أصيب بكسر في ثلاثة ضلوع وتعرض لإصابات كثيرة، وبعد ذلك تعرض لضيق النفس، ثم دخل للعناية المركزة، والآن حالته مستقرة وبخير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الاتحاد السكندري: الفوز على بيراميدز مستحق.. والصفقات الجديدة أثبتت جدارتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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