رئيس الاتحاد السكندري: الفوز على بيراميدز مستحق.. والصفقات الجديدة أثبتت جدارتها

وأضاف محمد مصيلحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "فزنا على فريق قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، لكن الاتحاد مع التوأم لايعرف إلا الجدية، ومباراة بيراميدز كانت في غاية الصعوبة في الجولة الأولى من الدوري هذا الموسم".

وأردف: "قدمنا مباراة كبيرة جدًا، والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، يبذل كل جهده، والصفقات الجديدة قدموا أداء متميزا، وأثبتوا جدارتهم بالتواجد في زعيم الثغر".

كما تحدث عن إصابة إبراهيم حسن، قائلا: "أصيب بكسر في ثلاثة ضلوع وتعرض لإصابات كثيرة، وبعد ذلك تعرض لضيق النفس، ثم دخل للعناية المركزة، والآن حالته مستقرة وبخير".