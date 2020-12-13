وأضاف أشرف قاسم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "الزمالك ظهر بشكل جيد بالشوط الأول، والتراجع للخلف بسبب الحفاظ على التقدم، والحالة النفسية للاعبي الزمالك أثرت على الأداء ".
وتابع: "قمنا بتوفير المستحقات للاعبي الزمالك وهي متواجدة في حساباتهم حاليا، ونعمل على تدبير مقدمات عقود اللاعبين".
وأكمل: "فرجاني ساسي يشعر بسعادة كبيرة لتواجده بالزمالك، ونعمل على حسم ملف التجديد له، في الأسبوعين المقبلين كما أوضح وكيله من قبل".
وأتم: "سبب عدم ارتداء حازم إمام لشارة القيادة لم تكن مقصودة، وتركيز اللاعب الشديد في المباريات يميزه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف قاسم: الزمالك حقق فوزًا ثمينًا على المقاولون.. وهذا موقف ساسي من التجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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