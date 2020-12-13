ديفيد سيزا: فايلر يستعد لخوض تجربة جديدة خلال شهرين.. فيديو

كشف ديفيد سيزا المدرب العام السابق لفريق الكرة بالأهلي، عن رأيه في أدء الثنائي أليو بادجي ومروان محسن مهاجمي القلعة الحمراء.

وقال ديفيد سيزا خلال تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورتس2: بادجي مهاجم الأهلي المعار لاعب جيد، ولا يوجد لاعب بإمكانياته في مركزه، كنا نحتاج مهاجم بالخصائص التي يتمتع بها في هذا الوقت.

وأضاف: "كنا نريد أن نخلق منافسة في مركزه، معنا مروان وكهربا وبادجي، خاصة ونحن نخوض منافسات محلية وإفريقية".

وتابع: "بادجي يسجل ويصنع، وليس من السهل أن يلعب أي لاعب في الأهلي لأنه نادي كبير، وهو كان اختيارنا وأرى أنه له مستقبل مع الفريق، ولاعب جيد".

وأشار الى أن مروان محسن لاعب دولي ولعب في كأس العالم، وشديد الذكاء ويقوم ببذل مجهودا كبيرا من أجل الفريق، ويخلق الفرص للاعبين الآخرين، ودائمًا يتعرض للنقد".

واستطرد: "مروان محسن لاعب محترف ويلعب بشكل صحيح ويؤدي بمنتهى الإخلاص في التدريبات ويحرز الأهداف، وينطبق عليه ما ينطبق على بقية اللاعبين، ربما عليه أن يبذل مجهودًا أكبر ويحرز أهدافا أكثر".

وحول صحة رفض فايلر تدريب نادي نانت الفرنسي، قال سيزا: "إلى الآن فايلر مع عائلته في سويسرا، والموقف صعب في ظل ظروف كورونا وهو يرغب في البقاء بالمنزل مع عائلته".

واختتم: "فايلر يرغب في البقاء مع عائلته ولذلك لم يبرم أي تعاقدات مع أحد، هو يستعد خلال شهرين أو ثلاثة لخوض تجربة جديدة".