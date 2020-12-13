بعد تخطي بيراميدز .. حسام حسن يمنح لاعبي الاتحاد راحة من تدريبات اليوم

وطالب العميد اللاعبين بعدم المبالغة في الفرحة، مؤكدا أنه ينتظر الكثير في اللقاءات القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر والاستعداد الجيد لمواجهة سموحة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على منافسه، بيراميدز ، بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وحصد حسام حسن أول 3 نقاط في بطولة الدوري المصري، عقب مجهود مثمر خلال الفترة الماضية، بعد التعاقد مع 9 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية . الاتحاد السكندري ووجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق ، عقب تحقيق الفوز في أولي جولات الدوري المصري والظهور بمستوي جيد . وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالظهور بالمستوي المميز خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر . ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية غدا استعداد لمواجهة سموحة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري . وانتهت أحداث المباراة التي تقام بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد.

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