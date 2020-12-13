نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، ضيفا ثقيلا على حساب جنوى، اليوم الأحد 13 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة بين فريق يوفنتوس وجنوى في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حقق يوفنتوس الفوز على برشلونة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.