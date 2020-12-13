قال أحمد عباس، وكيل إيمانويل أمونيكي مدرب المقاصة السابق، إن موكله سيتقدم بشكوي جديدة ضد إدارة النادي الفيومي خلال الساعات المقبلة.
وأضاف أحمد عباس ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن إيمانويل سيتقدم بشكوى جديدة ضد مصر المقاصة بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته لدي النادي الفيومي".
وتابع: "لقد قمنا منذ فترة بالتقدم بشكوى ضد المقاصة، لعدم سداد مستحقات إيمانويل، المالية بعد فسخ النادي تعاقده معه، ويحق له راتب 8 شهور لم يتم سدادهم كما منصوص في عقده ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيمانويل أمونيكي يعتزم تقديم شكوى جديدة ضد مصر المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.