إيمانويل أمونيكي يعتزم تقديم شكوى جديدة ضد مصر المقاصة

قال أحمد عباس، وكيل إيمانويل أمونيكي مدرب المقاصة السابق، إن موكله سيتقدم بشكوي جديدة ضد إدارة النادي الفيومي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أحمد عباس ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن إيمانويل سيتقدم بشكوى جديدة ضد مصر المقاصة بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته لدي النادي الفيومي".

وتابع: "لقد قمنا منذ فترة بالتقدم بشكوى ضد المقاصة، لعدم سداد مستحقات إيمانويل، المالية بعد فسخ النادي تعاقده معه، ويحق له راتب 8 شهور لم يتم سدادهم كما منصوص في عقده ".