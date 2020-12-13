جماهير الزمالك تكرم أمير مرتضى في الإمارات

حرصت مجموعه من جماهير نادي الزمالك، المتواجدة بالامارات على تكريم أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك السابق عقب وصوله الي الامارات.

وقامت الجماهير باحضار تورته وصورة تذكاريه خاصه به، والتقطوا معه صور تذكاريه، وحرص أمير مرتضي علي توجيه الشكر لهم علي دعمهم له خلال تواجده بالامارات.

على الجانب الآخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم الأحد من التدريبات الجماعية بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين استعدادا للقاء بيراميدز المرتقب المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما امس ليتصدر جدول الترتيب متساويا مع سيراميكا