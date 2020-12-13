الرياضة

قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

بينما يستضيف نادي آرسنال نظيره نادي بيرنلي على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت قائمة هدافي البريميرليج كالتالي:

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 10 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 9 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 8 أهداف.

باتريك بامفورد، ليدز ليونايتد، 8 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 7 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 7 أهداف.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 6 أهداف.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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