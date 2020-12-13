نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
بينما يستضيف نادي آرسنال نظيره نادي بيرنلي على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت قائمة هدافي البريميرليج كالتالي:
كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.
سون هيونج مين، توتنهام، 10 أهداف.
محمد صلاح، ليفربول، 9 أهداف.
جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.
هاري كين، توتنهام، 8 أهداف.
باتريك بامفورد، ليدز ليونايتد، 8 أهداف.
برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.
كالوم ويلسون، نيوكاسل، 7 أهداف.
ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 7 أهداف.
داني إنجز، ساوثهامبتون، 6 أهداف.