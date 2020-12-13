أمير مرتضى منصو يوجه رسالة خاصة للاعبي وجماهير الزمالك

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى لاعبي وجماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز على المقاولون العرب في إنطلاقة الدوري الممتاز.
وكان الزمالك قد حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0، بالمباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري.
وكنب أمير عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحمد لله مكسب مهم جدًا في ظروف صعبة شكرًا للاعيبة الرجالة عالروح والاداء والتركيز .. واستمروا".
وتابع: "شكرًا جمهور الزمالك العظيم انتم فعلًاً ظَهر وسند والتعب اللي تعبته لم يضيع عالفاضي.. شكرًا على كل ما الدعم والحب والاحترام و الوعي ..الثقة والمسئولية اللي وضعتوها فيا تخليني هفضل تحت امركم و اخدمكم لحد اخر ثانية في عمري".
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