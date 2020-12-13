مدحت العدل يعلن عن قرار قد يحدث انقلابا داخل مجلس إدارة نادي الزمالك

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محمد سياف - ابو ظبي - قام السيناريست المعروف مدحت العدل بالإعلان عن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات القادمة التي من المنتظر ان تجري في شهر نوفمبر من العام القادم 2021.

حيث أبرز مدحت العدل ترشحه لرئاسة نادي الزمالك خلال تصريحاته لقناة أون وأيضا عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمة عمر ربيع ياسين على قناة النهار، قائلا ” نعم سأترشح في انتخابات الزمالك”، كما أضاف انه يرغب في معرفة كل ما يجري داخل نادي الزمالك قبل خوض تجربة الانتخابات، وذلك لأجل السعي لتحقيق كافة طموحات الجمهور الزملكاوي، وأشار السيناريست مدحت العدل الى انه يرغب في معرفة أفضل العناصر التي ستنضم لقائمته الانتخابية.

وأوضح انه في حال قام بخوض معركة بدون سلاح فسيخسر بالتأكيد، حيث قام بوصف هذا على النحو التالي:

“إذا شاركت في معركة بلا سلاح الأشرف لي عدم المشاركة، وهذا السلاح هو أنني لابد أن أكون في النادي”

وتابع حديثة قائلا إن الانتخابات قائمة على أصوات الجمعية العمومية وليس الجمهور الزملكاوي، مؤكدا انه في حال كانت الانتخابات قائمة على الجمهور والشارع الزملكاوي لكان النجاح حليفه.

واضاف خلال حديثة ان الجمعية العمومية لها اتجاهات واراء في المرشح، كما أكد انه لم يشارك في أي انتخابات سابقة على الاطلاق، وهذا بالطبع يستدعي الذهاب الى نادي الزمالك والتعرف على الأجواء واختيار المجموعة التي ستخوض الانتخابات معه، والتي تتناسب مع المرحلة القادمة.

وأشار العدل الى انه من الجائز ضم نجلي الاستاذ مرتضي منصور أحمد وأمير الى قائمتة الانتخابية، مؤكدا انه يتشرف بانضمامهم.

وأتم السيناريست مدحت العدل حديثة قائلا انه في حال نجح في الانتخابات وأصبح رئيسا لنادي الزمالك، سوف لا يعمل في أي مجال أخر لمدة 4 سنوات، وسيكون الزمالك هو شغلة الشاغل طوال هذه الفترة، مؤكدا انه سوف يبتعد عن الكتابة أيضا، معتبرا ان الزمالك يحتل نفس مكانة الكتابة، حيث قال “سأبتعد عن الكتابة تماما لأن الزمالك عندي في غلاوة الكتابة”.

ويذكر أنه تم عزل الأستاذ مرتضي منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك وإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، إضافة الى تغريمه 100 ألف جنية، وذلك من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية بعد تلقي العديد من الشكاوى ضد الأستاذ مرتضي منصور، حيث قامت بالتحقيق على إثر هذه المخالفات التي تتمثل في سب وقذف العديد من الشخصيات الرياضية والإساءة الى المؤسسات الرياضية، مما يعد خروجا على المبادئ الدستورية والقوانين المصرية والدولية.

وفي ذات السياق قامت وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بعزل مرتضي منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك وتجميد مجلس الإدارة ماليا، إضافة الى تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك والاشراف على كافة الأمور المالية لحين اجراء انتخابات جديدة، على ان تكون الانتخابات الجدية بعد انتهاء الدورة الحالية بعد 7 شهور.

علما بأنه تم ارجاء قرار عزل الأستاذ مرتضي منصور من منصبه لحين انتهاء فريق كرة القدم بنادي الزمالك من البطولة الافريقية، وذلك حرصا على مصلحة نادي الزمالك وعدم الاضرار به.

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