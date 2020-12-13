تقام اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي. الدوري المصري المصري البورسعيدي × الإسماعيلي - 05:00 مساءً - أون تايم سبورتس 2 الأهلي × مصر للمقاصة - 07:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1 الدوري الإنجليزي ساوثهامتون × شيفيلد يونايتد - 02:00 مساء - بي إن سبورتس 2 كريستال بالاس × توتنهام هوتسبير - 04:15 مساء - بي إن سبورتس 2 فولهام × ليفربول - 06:30 مساء - بي إن سبورتس 2 آرسنال × بيرنلي - 09:15 مساء - بي إن سبورتس 2 ليستر سيتي × برايتون- 09:15 مساء - بي إن سبورتس 5 الدوري الإسباني برشلونة × ليفانتي - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3 الدوري الإيطالي كالياري × إنتر ميلان - 01:30 مساء - بي إن سبورتس 4 بولونيا × روما - 04:00 مساء - بي إن سبورتس 5 نابولي × سامدبدوريا - 04:00 مساء - بي إن سبورتس 4 جنوى × يوفنتوس - 07:00 مساء - بي إن سبورتس 4 ميلان × بارما - 09:45 مساء - بي إن سبورتس 4 الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان × ليون - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-12-2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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