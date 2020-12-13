أخبار الرياضة| مصطفى مراد فهمي يحسم الجدل حول لقب نادي القرن.. إبراهيم حسن في العناية المركزة.. والعدل يعلن خوض انتخابات الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

كشف ديفيد سيزا المدرب العام السابق بالنادي الأهلي، حقيقة الأخبار التي تداولت بشأن رحيل السويسري ريينه فايلر عن تدريب الفريق الأحمر بسبب إصابة سيزا بفيروس كورونا.

انتهت مباراة ديربي مدريد بين فريق أتليتكو وريال مدريد ، بفوز الثاني بهدفين للاشئ ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين حاليًا ، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإسباني .

قال الكاتب والسناريست مدحت العدل، إنه سيترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، وحسم موقفه.

شهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب مشادة بين عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل والدولى جهاد جريشة حكم اللقاء الذى جمع بينهما فى إطار الجولة الأولى بالدورى الممتاز.

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن فريقه حقق فوزًا مستحقًا على بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت.

فجر مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي مفاجأة جديدة في ملف نادي القرن الذي يثار حوله الجدل خلال الفترة الحالية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

استفز أحد جماهير فريق المقاولون العرب، المتواجدين في ستاد الكلية الحربية، لاعبي الزمالك، بهتاف للاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، وكادت أن تحدث أزمة بين الجماهير في مدرجات ستاد الكلية الحربية، لولا تدخل البعض لتنتهي الأزمة سريعا، ويستكمل اللقاء بشكل طبيعي.