المصري البورسعيدي يستضيف الإسماعيلي في قمة جماهيرية بالدوري

يستضيف فريق المصري البورسعيدي منافسه الإسماعيلي اليوم على ملعب برج العرب في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

ويسعى فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد في إطار خطة تحقيق مركز في المربع الذهبي.

على جانب آخر، يحاول فريق الإسماعيلي بقيادة البراميلي هيرون ريكاردو المدير الفني مصالحة الجماهير في الموسم الجديد وتحقيق مركز يليق باسم الدراويش التاريخي بعد إبرامه العديد من الصفقات الكبيرة.

وأعلن البرازيلى ريكاردو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه التى ستغادر للإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم الأحد باستاد برج العرب فى أولى جولات مسابقة الدورى المصرى.

القائمة شهدت تواجد الصفقات الجديدة التى أجراها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية والتى بلغ عددها 7 لاعبين إضافة لفخر الدين بن يوسف.

القائمة كاملة جاءت كالتالي:

حارس المرمى: محمد صبحي - محمد مجدي - محمد فوزي

الدفاع: محمد هاشم - محمود البدري - مروان الصحراوي - رضوان شريفي - كاستيلو

الوسط: نادر مضان - عماد حمدي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - محمد بيومي - مدحت فقوسة - محمد عادل

الهجوم: محمد الشامي - بنسون شيلونجو - أرى بابل - فخر الدين بن يوسف - شكرى نجيب

وكان نادي الإسماعيلي أعلن في وقت سابق التعاقد مع الأنجولى أرى بابل، والجزائرى رضوان شريفي، التونسي فخر الدين بن يوسف، أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق، محمد عادل لاعب الانتاج الحربى، التونسى مروان الصحراوي مدافع البنزرتى، والحارس محمد صبحى، وعودة شكرى نجيب من الإعارة.