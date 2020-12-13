خاص | خطوة أخيرة تفصل عصام الحضري عن تدريب النجم الساحلي

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لصدى البلد: "عصام الحضري كان لديه مشاكل أسرية منعته من السفر لتونس من أجل توقيع العقود كمدرب للحراس".
وتابع المصدر: "اللاعب أنهى كافة الاتفاقات المالية الخاصة به، حيث سيتولى تدريب حراس الفريق الأول، وتدريب حراس فريق الشباب الأقل من 18 عاما".
وأضاف: "الخطوة الأخيرة التي تفصله عن تدريب الفريق هي توقيع العقود وسيوقع عليها عند وصول بعثة الفريق إلى مصر يوم 20 ديسمبر من الشهر الجاري لملاقاة فريق المقاولون العرب بالكونفيدرالية".
واختتم: "من المنتظر أن يسافر الحضري مع الفريق عقب مباراة الذهاب أمام المقاولون العرب في الكونفيدرالية لتولي مهمته الجديدة".
ويلتقي فريق النجم الساحلي أمام المقاولون العرب في مصر يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية، بعدما تمكن فريق الذئاب من تجاوز أرتا سيد الجيبوتي في الدور التمهيدي.
يُذكر أن النجم الساحلي أعلن مؤخرًا التعاقد مع البرازيلي جورفان فييرا مدرب الزمالك السابق مديرًا فنيًا للفريق، وسيتواجد الحضري كمدرب للحراس وسط طاقم فني برازيلي بالكامل مع تواجد مدرب مساعد تونسي.
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