الدوري الإنجليزي.. آرسنال يسعى لإيقاف نزيف النقاط في مواجهة بيرنلي

يستضيف فريق آرسنال بقيادة الدولي المصري محمد النني، نظيره بيرنلي، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال مركزا متأخرا في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، حيث يتواجد في الـ15 برصيد 13 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط.

ويسعى آرسنال لإيقاف مسلسل النتائج السلبية، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط في آخر 7 مباريات في الدوري، وسجل 10 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم، ليتراجع للمركز 15 في الترتيب، متأخرا بفارق 11 نقطة عن توتنهام المتصدر.

ويبحث آرسنال عن مصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز على بيرنلي اليوم، إضافة إلى تحسين موقفه في جدول الترتيب.