نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد رسالة عتاب إلى اللاعبين بعد الخسارة من ريال مدريد بهدفين دون رد في المواجهة التي أقيمت مساء أمس السبت.

قال سيميوني في مؤتمر صحافي: "لعبنا بشكل سيء جداً، لم أملك كمدرب القراءة المنتظرة للمباراة، ولم يفعل فريقي ما طلبته منهم، سأتعلم بعض الدروس المهمة من الهزيمة، وهناك جوانب أحتاج إلى تحسينها كمدرب في ظل تفوق المنافس، وأي شخص يمكنه إدراك ذلك، لعبنا بشكل سيء في الشوط الأول، ولم يكن بوسعنا تمرير الكرة بسلاسة".

وأضاف: "لم نلعب المباراة التي نريدها، لكن الآن علينا أن نبقى معا وننفس عن غضبنا فيما بيننا، وهو ما كان يفيدنا دائماً في الماضي".

وتابع: "نستحق كل الانتقادات الموجهة لنا، لكننا بذلنا جهداً كبيراً، وكنا نشعر قبل مباراة الريال بالتوتر لإمكانية الخروج من دوري الأبطال، وشعرنا بإرهاق ذهني كبير، هذا ليس عذراً للخسارة لكنه الواقع".

وأثار سيميوني غضب لاعبه جواو فيلكس، عندما استبدله بعد مرور ساعة من اللعب بزميله ساؤول نيغيز بينما ترك المهاجم لويس سواريز رغم أنه لم يقدم الكثير.