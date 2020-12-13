نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النادي الأهلي التفكير في كأس العالم للأندية المقرر له في شهر فبراير المقبل، الذي سيشارك فيه بعدما حصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

وطالب الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة النادي بالتعاقد مع صفقتين سوبر خلال الفترة المقبلة قبل الدخول في منافسات مونديال الأندية.

وأوضح موسيماني أن الفرق تغيرت بشكل كبير، حيث ينتظر الأهلي منافسة قوية في المونديال، موضحا أن آخر مشاركة للأهلي في البطولة كان بعد نسخة 2013، وأن كرة القدم تغيرت كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا، ويمتلكون أسماء كبيرة في الوقت الحالي.

وأكد موسيماني أنه لا يقلل من لاعبيه في الفريق، بل يرغب في زيادة قوة الفريق، من أجل التواجد والظهور بشكل مميز خلال منافسات كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية ، ارتبط عدد كبير من الأسماء بالانتقال للنادي الأهلي، منهم الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي ولابا كودجا مهاجم العين الأماراتي.