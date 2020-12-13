كان مرشحا للانضمام إلى الأهلي.. وفاة موتجيكا ماديشا لاعب صن داونز

توفي موتجيكا ماديشا لاعب فريق صنداونز الجنوب إفريقي البالغ من العمر 25 عاما، إثر تعرضه لحادث أليم.

وذكرت صحيفة " كيك أوف" الجنوب افريقية، أن ماديشا توفي مساء أمس السبت، بعد تعرضه لحادث مروع، عقب ساعات قليلة من احتفال النادي بالذكري الخمسين لتأسيسه.

كان نادي صن داونز تلقى خبرا صادما الشهر الماضي بوفاة لاعبه نجكونجكا.

يذكر أن موتجيكا ماديشا كان مرشحا للانضمام للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، حسبما أشارت تقارير صحفية.

في سياق آخر رفض نادي صن دوانز رحيل نجمه الأوروجوياني جاستون سيرينو إلى الأهلي، خلال الصيف الماضي، بسبب ضعف المقابل المادي.