موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة بالدوري اليوم والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة صعبة اليوم عندما يلعب أمام مصر للمقاصة بملعب الأهلى والسلام فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 بشكل حصرى.



ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق ضربة بداية قوية خلال مواجهته للمقاصة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة وتجنب مفاجآت البدايات خاصة وأن المباراة تلعب أمام فريق جيد يمتلك عددا من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة بجانب تواجد مدير فنى جيد مثل إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للمقاصة.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل النادي الأهلى فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة والسير بشكل جيد نحو الحفاظ على لقب البطولة المحببة لدى جماهير النادي الأهلي.



وفى هذا السياق أعلن موسيمانى قائمة الأهلى التى ستخوض مباراة اليوم والتى ضمت كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.



وفى المقابل، رفع الجهاز الفنى للمقاصة حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى وشهدت الأيام الماضية دخول الفريق فى معسكر مغلق طويل بالإسماعيلية ونجح خلاله إيهاب جلال المدير الفنى فى إشعال حماس اللاعبين وتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة.



واختار إيهاب جلال 24 لاعبا لضمهم لقائمة فريق المقاصة لمواجهة الأهلي اليوم وهم: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.