الدوري الإيطالي.. ميلان يحاول تعزيز الصدارة الليلة أمام بارما

يستضيف فريق ميلان نظيره بارما اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ويغيب النجم السويدي زتان إبراهيموفيتش عن ميلان في مباراة اليوم بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وقال ستيفانو بيولي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بارما:" إبراهيموفيتش لا يزال يخضع للعلاج، ويستهدف العودة يوم الأربعاء المقبل أمام جنوى، لكن لا يجب أن نجازف بارتكاب أخطاء".

وواصل بيولي:" أسلوب لعب ميلان في الملعب لم يتغير منذ إصابة إبراهيموفيتش"، مشيرا إلى أن بارما فريق جيد وبإمكانهم تصعيب المباراة علينا، لذلك يجب أن نكون مستعدين".

في المقابل يطمح بارما في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري للابتعاد عن مراكز الهبوط، والاقتراب خطوة من منطقة وسط الجدول.

كان ميلان تفوق على سامبدرويا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإيطالي، بينما تعادل فريق بارما مع بينفينتو بدون أهداف.

ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 26 نقاطة بفارق 4 نقاط عن ساسولو صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بارما في المركز الـ 15 بـ 10 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، كالياري مع إنتر ميلان، أتلانتا مع فيورنتينا، بولونيا مع روما، نابولي مع سامبدوريا، جنوى مع يوفنتوس.

يذكر أن مسابقة الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.