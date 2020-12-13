صلاح محسن يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة

يستضيف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز. ويسعى الأهلي لحصد الثلاث نقاط ومواصلة سلسلة البطولات التي بدأها مع موسيماني الموسم الماضي وطمأنة الجماهير قبل بطولتي السوبر المصري والأفريقي وبطولة كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني

الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج - محمد أفشة - طاهر محمد طاهر - جيرالدو

الهجوم : صلاح محسن

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري والتي تقام اليوم الأحد، والحكم محمود ناجي لمباراة المصري والإسماعيلي.

ويسعي الأهلي في الموسم الحالي للحفاظ علي لقب بطولة الدوري وحصد اللقب ال43 تاريخيا مبتعدا من جديد بالرقم القياسي كأكثر فريق يحقق البطولة .