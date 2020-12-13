خلطة موسيماني.. تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة اليوم

استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة اليوم فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 بشكل حصرى .

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول ، وتشهد منطقة الوسط منافسة قوية بين حمدي فتحى وأليو ديانج لحجز مكان أساسي بجانب عمرو السولية ، ومن المقرر أن يبدأ محمد مجدى قفشة فى مركز صانع الألعاب خلف كلا من طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا والمهاجم الوحيد صلاح محسن .

وأصبح موسيمانى مضطرا إلى إجراء عدد من التغييرات المهمة فى تشكيل الأهلى نظرا للغيابات الكبيرة فى صفوف الأهلى وعلى رأسهم حسين الشحات ومروان محسن ووليد سليمان وغيرهم .

ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق ضربة بداية قوية خلال مواجهته للمقاصة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة وتجنب مفاجآت البدايات خاصة وأن المباراة تلعب أمام فريق جيد يمتلك عدد من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة بجانب تواجد مدير فنى جيد مثل إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للمقاصة .

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل النادي الأهلى فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة والسير بشكل جيد نحو الحفاظ على لقب البطولة المحببة لدى جماهير النادي الأهلي .

وفى المقابل ، رفع الجهاز الفنى للمقاصة حالة الطوارىء القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى وشهدت الأيام الماضية دخول الفريق فى معسكر مغلق طويل بالإسماعيلية ونجح خلاله إيهاب جلال المدير الفنى فى إشعال حماس اللاعبين وتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة .

وفى المقابل ، اختار إيهاب جلال 24 لاعبا لضمهم لقائمة فريق المقاصة لمواجهة الأهلي اليوم وهم: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.