برشلونة في مواجهة سهلة أمام ليفانتي بـ الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة منافسه ليفانتي اليوم علي ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز الإسباني .

ويسعي فريق برشلونة بقيادة كومان المدير الفني لمصالحة الجماهير بعد الخسائر المتتالية في بطولة الدوري الاسباني حيث تعرض لخسارة قاسية امام فريق قاديش بنتيجة هدفين مقابل هدف كما تعرض لخسارة كبيرة امام فريق يوفنتوس في دورى الابطال بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد .

وحصد فريق برشلونة 14 نقطة فقط في الدورى الاسباني محتلا المركز التاسع ويعتبر موسم كارثي لكتالونيا حيث تعرض للخسارة في 4 مواجهات وتعادل مباراتين وفاز في اربعة لقاءات فقط ويبعد عن الصدارة ب 12 نقطة .

علي جانب اخر يدخل ليفانتي المباراة املا في تحقيق نتيجة ايجابيه علي امل مواصلة النتائج الايجابية التى بدأها المباراة الماضية بالفوز علي خيتافي بعد سلسلة من التعادلات خلال 5 مواجهات . .

ويحتل ليفانتي المركز ال18 في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 11 نقطة جمعهم من 5 تعادلات وفوزين و4 خسائر .

كما يلعب اليوم كلا من ريال سوسييداد امام ايبار في تمام الساعة الثالثة عصرا ، ويلعب ريال بيتيس امام فياريال في تمام الساعة الخامسة والربع ، والتشي امام غرناطفي في تمام الساعة السابعة والنصف