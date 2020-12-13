الدوري الإيطالي.. يوفنتوس ضيفا ثقيلا على جنوى.. وإنتر يسعى لغسل أحزانه أمام كالياري

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره جنوى، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب "مارانسي" ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق يوفنتوس إلى دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا كمتصدر عن المجموعة السابعة.

في المقابل يتسلح جنوى بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، والابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

كان فريق يوفنتوس فاز على تورينو بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، بينما تعادل جنوى مع فيورنتينا بهدف لكل منها.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق جنوى في المركز الـ 18 بـ 6 نقاط.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهيرن خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

وتقام اليوم أيضا العديد من المواجهات الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي، أبرزها إنتر ميلان مع كالياري، وبولونيا مع روما.

إنتر ميلان ضد كالياري:

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا على نظيره كالياري في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب سردينا أرينا.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لغسل أحزانه الأوروبية، بتحقيق الفوز على كالياري في مباراة اليوم.

كان فريق إنتر ميلان ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، بعدما احتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

على الجانب الآخر يطمح فريق كالياري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، للدخول في منطقة وسط الجدول.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز الـ 12 بـ12 نقطة.

روما ضد بولونيا:

يحل فريق روما ضيفا على بولونيا في تمام الرابعة مساء، على ملعب ريناتو دال آر.

ويأمل فريق روما في استعادة ذاكرة الانتصارات أمام بولونيا في مباراة اليوم، بعد التعادل أمام ساسولو بدون أهداف في الجولة الماضية بالكالتشيو.

في المقابل يطمح فريق بولونيا في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد السقوط أمام إنتر ميلان 3 - 1 في الجولة الماضية.

ويحتل فريق روما المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يحل بولونيا في المركز الـ 11 بـ 12 نقطة.