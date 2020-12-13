نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرقة منزل باولو روسي أثناء جنازته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية، اللاعب الراحل باولو روسي، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بمونديال 1982 بإسبانيا، للسرقة، فيما كانت تقام مراسم جنازته.

اكتشف السرقة أرملة روسي، فيدريكا كابيليتي، لدى عودتها للمنزل.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، بأن هناك ساعة خاصة بروسي من بين المسروقات التي تضمنت أيضاً مبلغاً مالياً.

وتوفي روسي الخميس الماضي عن عمر 64 عاماً بعد صراع مع المرض.

وتشكلت أسطورة روسي في مونديال 1982 الذي وصل إليه بعد إيقافه لمدة عامين لاتهامه بالتدخل في المراهنات.

وبعد بداية سيئة في كأس العالم، تألق في الجزء الثاني من البطولة بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة، وقاد الفريق للتتويج باللقب، وحصد جائزة هداف البطولة، وأفضل لاعب بالنهائيات.