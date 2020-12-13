هدف بيلوتي الـ100 يضيع هباء في الخسارة أمام أودينيزي

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز المهاجم أندريا بيلوتي هدفه رقم 100 مع تورينو بجميع المسابقات لكنه ضاع هباء بعد الخسارة 2-3 أمام ضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، على الرغم من تعويض الفريق تأخره بهدفين.

واستمر موسم تورينو السيء إذ اعتاد التفريط في المباريات على الرغم من تفوقه وبقي في المركز قبل الأخير بست نقاط من 11 مباراة.

واهتزت شباك تورينو، الذي فشل في الفوز للمرة الثامنة على التوالي على ملعبه، بثلاثة أهداف على الأقل في ست مباريات في الدوري هذا الموسم.

ومنح إغناسيو بوسيتو التقدم لأودينيزي في الدقيقة 24 وأضاف مواطنه الأرجنتيني رودريغو دي بول الهدف الثاني بعد تسع دقائق من الاستراحة.

وانقلبت المباراة بثلاثة أهداف في غضون أربع دقائق.

وخطف فيدريكو بوناتزولي الكرة من سمير داخل منطقة جزاء أودينيزي ومررها إلى بيلوتي الذي هز الشباك في الدقيقة 66 ليصل إلى 100 هدف في أكثر من خمسة مواسم بقليل.

وفي الدقيقة التالية رد بيلوتي الجميل بتمريرة بكعب القدم إلى بوناتزولي ليدرك التعادل.

وبعد دقيقتين أعاد إيليا نيستوروفسكي التقدم لأودينيزي من مدى قريب بعد تمريرة روبرتو بيريرا.

وفي وقت سابق، حقق كروتوني متذيل الترتيب فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه 4-1 على سبيتسيا في مواجهة بين الوافدين الجديدين.

وأنهى جونيور مسياس صيام كروتوني عن التسجيل في آخر 4 مباريات بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء بعد سبع دقائق.

وأدرك دييغو فارياس التعادل في الدقيقة 18.

وحسم كروتوني المباراة بثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر أركاديوش ريتسا وإدواردو هنريك ومسياس.