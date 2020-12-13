نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد مصيحلي يعلق على فوز الاتحاد أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مباراة فريقه أمام بيراميدز كانت في غاية الصعوبة في الجولة الأولى من الدوري هذا الموسم.

وقال مصيلحي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن الاتحاد قدم مباراة كبيرة جدا، والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن يبذلوا كل جهدهم ويتخذون الامور دائما بجدية لكي يظهر الفريق بأداء مميز.

وتابع، أن الصفقات الجديدة قدموا اداء مميز في مباراة اليوم امام بيراميدز واثبتوا جدارتهم بالتواجد في فريق الاتحاد السكندري.

وأضاف، أن بيراميدز فريق قوي جدا ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وأتم، أن إبراهيم حسن اصيب بكسر في ثلاثة ضلوع وتعرض لإصابات كثيرة وبعد ذلك تعرض لضيق النفس ثم دخل للعناية المركزة والأن حالته مستقرة وبخير.