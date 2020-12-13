نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية مباراة قوية اليوم الأحد تجمع بين كل من النادي المصري والإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلق الدوري المصري الممتاز أول أمس وحقق فريق الاتحاد السكندري أمس الفوز على نظيره بيراميدز بهدفين لهدف بينما حقق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد وفاز سيراميكا كليوباترا على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد وأسوان على إنبي بهدف وتعادل طلائع الجيش أمام الجونة ووادى دجلة تعادل مع البنك الأهلي.

وتقام مباراة المصري والإسماعيلي فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس اليوم الأحد.