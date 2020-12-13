أثناء تشييع جنازته.. سرقة منزل الأسطورة الإيطالية باولو روسي

تعرض منزل الأسطورة الإيطالية الراحل باولو روسي، للسرقة، أمس، السبت، خلال مراسم تشييع جنازته.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن فيدريكا كابيلتي أرملة باولو روسي، اكتشفت سرقة المنزل، عقب انتهاء مراسم جنازة الأسطورة الإيطالية.

وأضافت التقارير، أن من بين المسروقات مبلغ مالي، بالإضافة إلى ساعة ثمينة لـ باولو روسي.

وتُوفي اللاعب الإيطالي السابق باولو روسي في الساعات الأولى من صباح، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 64 عامًا؛ بعد صراع طويل مع المرض، وفقًا لما ذكرته قناة "بي بي سي العربية".

وُلد باولو روسي في سبتمبر من عام 1956 ، وبدأ مسيرته الكروية مع يوفنتوس عام 1973، في سن السابعة عشرة، ولصغر سنه لم يجد الفرصة للمشاركة، فتمت إعارته لفريق كومو، بعد أن أمضى مع يوفنتوس عامين، ومن كومو انتقل إلى فيتشينزا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وسجل في أول موسم له مع فيتشنزا 21 هدفًا، نال فيها لقب الهداف وصعد بالفريق للدرجة الأولى، ليستمر معهم موسمين سجل خلالهما 39 هدفًا، ثم انضم إلى يوفنتوس موسم 81.

وحصل الأسطورة الإيطالية على العديد من البطولات مع يوفنتوس حيث حقق الدوري مرتين والكأس الإيطالية مرة ودوري أبطال أوروبا والسوبر أوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي.

واعتزل اللاعب الإيطالي السابق باولو روسي اللعب في عام 1978.