بعد نقلهما إلى مصر .. الكاف يبحث مقترحا جديدا بشأن مباراتي الزمالك وبطل تشاد

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مقترحا جديدا بخصوص مباراتى الزمالك وجازيل التشادى المقرر إقامتهما فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال ديسمبر ويناير المقبلين.



وشهدت الأيام الماضية استقرار الجانب التشادى على إقامة مباراتى الذهاب والإياب فى مصر تخفيفا من النفقات فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق .

ويفكر الكاف فى إقامة مباراة الزمالك وبطل تشاد من مباراة واحدة بدلا من مباراتين، ولكن هناك أمرا صعبا بخصوص هذا الاتجاه وهى لوائح المسابقة .





وعلى الجانب الآخر ، وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى لاعبي وجماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز على المقاولون العرب في إنطلاقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0، بالمباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وكنب أمير عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحمد لله مكسب مهم جدًا في ظروف صعبة شكرًا للاعيبة الرجالة عالروح والاداء والتركيز .. واستمروا".

وتابع: "شكرًا جمهور الزمالك العظيم انتم فعلًًا ظَهر وسند والتعب اللي تعبته لم يضيع عالفاضي.. شكرًا على كل ما الدعم والحب والاحترام و الوعي ..الثقة والمسئولية اللي وضعتوها فيا تخليني هفضل تحت امركم و اخدمكم لحد اخر ثانية في عمري".