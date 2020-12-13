الحزن يخيم على صن داونز.. مصرع نجمين من بطل جنوب إفريقيا فى أقل من شهر

حالة كبيرة تفرض نفسها لدى عشاق فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد مصرع موتجيكا ماديشا لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي البالغ من العمر 25 عاما، إثر تعرضه لحادث أليم.

وأكدت صحيفة " كيك أوف" الجنوب أفريقية، أن ماديشا توفي مساء أمس السبت، بعد تعرضه لحادث مروع، عقب ساعات قليلة من احتفال النادي بالذكري الخمسين لتأسيسه.



وتتواصل الضربات الموجعة لدى عشاق فريق صن داونز الجنوب إفريقي خاصة وأن الأيام الماضية شهدت وفاة الظهير الأيمن الدولى لفريق صن دوانز أنيل نجكونجكا بسبب حادث سير أليم أيضا والذى لقي مصرعه فى 23 نوفمبر الماضي.

وعلى الجانب الآخر، استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة اليوم فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 بشكل حصرى .

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول ، وتشهد منطقة الوسط منافسة قوية بين حمدي فتحى وأليو ديانج لحجز مكان أساسي بجانب عمرو السولية ، ومن المقرر أن يبدأ محمد مجدى قفشة فى مركز صانع الألعاب خلف كلا من طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا والمهاجم الوحيد صلاح محسن .

وأصبح موسيمانى مضطرا إلى إجراء عدد من التغييرات المهمة فى تشكيل الأهلى نظرا للغيابات الكبيرة فى صفوف الأهلى وعلى رأسهم حسين الشحات ومروان محسن ووليد سليمان وغيرهم .

ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق ضربة بداية قوية خلال مواجهته للمقاصة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة وتجنب مفاجآت البدايات خاصة وأن المباراة تلعب أمام فريق جيد يمتلك عدد من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة بجانب تواجد مدير فنى جيد مثل إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للمقاصة .

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل النادي الأهلى فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة والسير بشكل جيد نحو الحفاظ على لقب البطولة المحببة لدى جماهير النادي الأهلي .



