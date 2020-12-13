مرتضى منصور يحذف فيديو بعد دقائق من نشره.. ويعد بكشف المؤامرة في جزء ثانٍ

قام مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل أن يقوم بمسحه بعدها بدقائق.

وردّ مرتضى منصور خلال الفيديو على بيان اللجنة المُعينة لإدارة النادي بعد عزله من منصبه ليؤكد على موقفه الصحيح والقانوني ردًا على اتهامات اللجنة.

ووعد مرتضي منصور بفيديو جديد ليكشف المؤامرة ، مطالبًا رموز النادي بالوقوف خلف الفريق والابتعاد عن الأزمة الحالية.