بسبب الإدارة السابقة.. الأهلي يرفض التنازل عن قضية نادي القرن ضد الزمالك

يري الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيرفض فى الوقت الحالى التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادى القرن الأفريقي، خاصة أن الرؤية ليست واضحة داخل القلعة البيضاء حتى الآن.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى قدم شكوى ضد الزمالك فى المحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادى القرن الأفريقي، والمحكمة أجلت الحكم للثالث من يناير المقبل".



وأضاف : "حصل اتصال هاتفى بين إدارة الزمالك الحالية وإدارة الأهلى، وما علمته أن الأهلى يرحب بفتح صفحة جديدة مع الزمالك بإدارته الحالية، ولكن لن يتنازل عن القضية لأن الادارة السابقة للزمالك لا تزال تلاحق الإدارة الحالية بالقضايا والدنيا مش واضحة، لذا الأهلى سوف ينتظر حتى يزيل غموض الموقف الراهن".

وعلى الجانب الآخر، استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة اليوم فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 بشكل حصرى .

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول ، وتشهد منطقة الوسط منافسة قوية بين حمدي فتحى وأليو ديانج لحجز مكان أساسي بجانب عمرو السولية ، ومن المقرر أن يبدأ محمد مجدى قفشة فى مركز صانع الألعاب خلف كلا من طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا والمهاجم الوحيد صلاح محسن .

وأصبح موسيمانى مضطرا إلى إجراء عدد من التغييرات المهمة فى تشكيل الأهلى نظرا للغيابات الكبيرة فى صفوف الأهلى وعلى رأسهم حسين الشحات ومروان محسن ووليد سليمان وغيرهم .

ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق ضربة بداية قوية خلال مواجهته للمقاصة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة وتجنب مفاجآت البدايات خاصة وأن المباراة تلعب أمام فريق جيد يمتلك عدد من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة بجانب تواجد مدير فنى جيد مثل إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للمقاصة .



