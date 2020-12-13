نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وقد سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام جاره مانشستر يونايتد سلبيا دون أي أهداف خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ويواجه مانشستر سيتي نظيره وست بروميتش ألبيون في العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وست بروميتش

ويذاع اللقاء المرتقب بين الفريقين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والرسمي لمنافسات الدوري الإنجليزي وتحديداً على قناة بي إن سبورتس 1.

موقف الفريقين من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد 19 نقطة بعد تعادله أمام مانشستر يونايتد بينما يأتي وست بروميتش في التاسع عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد خسارته الأخيرة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف.