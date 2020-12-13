نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل أعمال رمضان صبحي السابق يسخر من بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي السابق، على خسارة فريق بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس السبت.

وغرد نادر شوقي الوكيل السابق لرمضان صبحي لاعب بيراميدز، ساخرا من خسارة الفريق السماوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "اللوجو الجديد السبب أكيد، معلش اللي جاي أحسن إن شاء الله".

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز كان قد قام بالاعلان عن تغيير شعاره قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

يشار إلى أن نادر شوقي دخل في خلافات قوية مع رمضان صبحي، الذي انتقل إلى صفوف بيراميدز ورفض الاستمرار مع الأهلي، بعد انتهاء إعارته من النادي الإنجليزي.