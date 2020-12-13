نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس يكشف مصير بن شرقي وساسي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن مصير الثنائي أشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة، بعد تردد أنباء بشأن رحيلهما.

مصير أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي مع الزمالك

وأكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة ناديه لن تفرط في النجمين، المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي.

وتابع يونس من خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك، أن الوضع المالي للنادي الأبيض، لن يؤثر على فريق الكرة، موضحا أن الوضع مستقر داخل القلعة البيضاء.

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته، مؤكدا أن الأبيض يمتلك أفضل نجوم بالدوري المصري واللاعبين يدركون أهمية إنطلاق مباريات الفريق بالدوري المصري.