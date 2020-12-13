موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة يسعى الهلال حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمتحرفين إلى الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري مستغلا تعثر منافسيه الشباب والاتحاد بعد أن تعادلا في الجولة الثامنة فيما بينهما بهدف لكل فريق ليفقد كلا الفريقان نقطتين ثمينتين تتيح للهلال الابتعاد في صدارة الترتيب عن أقرب منافسيه حاليا فريق الأهلي بفارق ست نقاط، حيث تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في نفس الجولة ضد النصر بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بينما الهلال يتواجد حاليا في صدارة الترتيب برصيج 19 نقطة قبل إقامة موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم في الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

الهلال يدخل مباراته أمام الوحدة بمعنويات مرتفعة جراء الانتصارات المتتالية له في الدوري بالموسم الجديد، والتي كان آخرها في الجولة الماضية ضد فريق الرائد حين حقق الفوز الخامس له تواليا في البطولة خارج ملعبه بهدف دون رد تكفل آل بليهي بتسجيله قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليخطف ثلاث نقاط هامة للزعيم ترفع رصيده إلى 16 نقطة جمعها من خوض سبع مباريات في البطولة حاليا تمكن فيها من تحقيق الفوز في ست مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة كانت أمام أبها بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من البطولة التي يأمل الزعيم في الحفاظ على لقبها خاصة مع البداية الجيدة له هذا الموسم بها.

فريق الوحدة يأمل في الخروج بأقل الخسائر أمام فريق الهلال وعدم تكرار خسارته أمام الزعيم كما كان الحال في الموسم الماضي الذي شهد تفوق رفاق الدوسري في مبارتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث فاز الهلال ذهابا بملعبه في الجولة الـ 14 بثلاثية سجلها جوميز “هدفين”، وصالح الشهري مقابل هدف لدي مواريس، قبل أن يعيد الكرة في الجولة الـ 29 مطلع سبتمبر الماضي بثلاثية سجلها كنو، جوميز، وسلمان الفرج مقابل هدف سجله جونيور لفريق الوحدة الذي يعاني في الموسم الحالي بعدما تمكن من جمع ست نقاط فقط من خوض سبع مباريات فاز فيها بمبارتين وخسر خمس.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم

16:45 توقيت غرينتش.

19:45 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة