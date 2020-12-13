وزير الشباب والرياضة: الرئيس السيسى يوفر الدعم الكامل لتنظيم بطولة العالم لليد

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد 2021، بحضور المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي للوزارة ورئيس لجنة الاتصال الحكومي، والدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية، والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة، ولفيف من رؤساء اللجان المعنية.

تناول الاجتماع مناقشة جميع الاستعدادات المتعلقة باستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، واستعراض جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيتم اتباعها لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي توفر الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق نجاح البطولة، والتي تعد الأكبر بمشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وشدد صبحي خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء جميع اللجان المعنية بالبطولة لجميع الاستعدادات الخاصة بها في التوقيتات المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يجريه وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة، والنظر فى جميع الأمور المتعلقة بالبطولة؛ للتأكد من جاهزية جميع الأمور الإدارية واللوجستية والفنية المتعلقة بالبطولة.

أعقب ذلك اجتماع للجنة المنظمة لبطولة العالم لليد بممثلي الوزارات المعنية لمناقشة الخطة الشاملة وجميع الاستعدادات لبطولة العالم لليد 2021.