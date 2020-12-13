نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مصر المقاصة.

ويواجه الأهلي ضيفه مصر المقاصة مساء اليوم الأحد على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.