نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الليلة.. 10 حقائق مثيرة تُلخص تاريخ مواجهات الأهلي والمقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق مصر المقاصة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد "الأهليWE السلام" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 / 2021.

ويتطلع الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق أول انتصاراته في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، على حساب المقاصة في مباراة اليوم، من أجل تحقيق بداية قوية لمشواره نجو الحفاظ على لقبه بالمسابقة المحلية.

ويتسلح فريق الأهلي في مباراة اليوم ضد المقاصة بمجموعة من الصفقات الجديدة التي تعاقد معهم الفريق خلال ميركاتو الصيفي وعلى رأسهم المدافع المغربي بدر بانون وطاهر محمد طاهر، كما استعاد الفريق جهود عدد من اللاعبيه بعد انتهاء إعارتهم هم، محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وناصر ماهر.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات والحقائق عن مباراة الأهلي ضد المقاصة:-

- التقي الأهلي مع المقاصة في 18 مواجهة رسمية بالدوري الممتاز، حقق المارد الأحمر الفوز في 12 مباراة، وخسر مباراتين، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما (3 إيجابي – 1 سلبي).

- نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المقاصة 32 مرة خلال مواجهات الفريقين، بينما استقبلت الشباك الحمراء 14 هدفاً.

- أول مواجهة جمعت الأهلي والمقاصة كانت في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز موسم 2010 / 2011 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

- حافظ الأهلي على نظافة شباكه في 8 مباريات أمام المقاصة، بينما حقق الفريق الفيومي 2 "كلين شيت" فقط.

- أكبر انتصار حققه الأهلي على حساب مصر المقاصة كان بنتيجة 4 / 1 في لقاء الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2013 / 2014.

- يتصدر الغاني جون آنطوي وعبد الله السعيد ثنائي الأهلي السابقين قائمة هدافي مواجهات الأهلي والمقاصة في بطولة الدوري الممتاز وسجل كل منهما 4 أهداف.

- محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق كان صاحب أول الأهداف في تاريخ مواجهات الفريقين وذلك في المواجهة الأولى بينهما بالدوري الممتاز موسم 2010 / 2011، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

- حسين الشحات اللاعب الوحيد الذي زار شباك الأهلي والمقاصة خلال مواجهات الفريقين، حيث سجل هدف بقميص كل فريق.

- المقاصة لم يحقق أي فوز على الأهلي منذ 3 سنوات، وتحديداً منذ انتصاره الأخير على المارد الأحمر بنتيجة 3/2، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2017 / 2018.

- آخر مواجهة جمعت الأهلي والمقاصة كانت في لقاء الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز بالموسم الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.