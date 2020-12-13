سلبية مسحة كورونا.. سموحة يبدأ معسكرا مغلقا قبل مواجهة المحلة

أعلن مسئولو سموحه سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة فريق غزل المحلة غدًا فى الجولة الأولى من بطولة الدورى العام.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى الخامسة مساء اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعبًا للدخول فى مسعكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة "زعيم الفلاحين".

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التدريبات الماضية من الصفقات الجديدة التى تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وشاهد احمد سامى مدرب سموحة بعض مباريات المحلة طوال الأيام المضاية من اجل وضع يده على نقاط القوة والضعف فى المنافس تسحبًا لضربة البدايات التى دائما ما تكون صعبة، ويطمح سامى فى تحقيق بداية جيدة مع "الموج الأزرق" خصوصا فى ظل قوة المنافسة واشتعالها منذ انطلاق مباريات الجولة الأولى للبطولة.

وكشفت مصادر مقربة من الجهاز الفنى أن التشكيلة التى ستخوض اللقاء ستكون مكونة من بعض أفراد الحرس القديم بالإضافة إلىبعض اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى الماضى.