تلقى أكبر عقوبة في التاريخ.. 365 يوما من الشهد والدموع لـ كهربا داخل الأهلي فى ذكرى انتقاله

أعلن النادي الأهلي في 13 ديسمبر من عام 2019 عن صفقة من العيار الثقيل، وهي انضمام محمود كهربا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى الفريق الأحمر.

وجاء إعلان انضمام كهربا إلى الأهلي بمثابة فرحة عارمة بالنسبة لجماهير المارد الأحمر في كل مكان في ظل حالة الحب الكبير التي يتمتع بها اللاعب من قبل جماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد تمسك اللاعب باللعب للأهلي رغم الضغوطات الكبيرة التى مارسها عليه مسئولو الزمالك لمنع رحيل اللاعب وانضمامه للأهلي.

ويمتلك كهربا تاريخيا جيدا في السنة الأولى له مع الأهلي بعد أن نجح في الحصول على 3 ألقاب، وهي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، وخسر كهربا بطولة واحدة وهى بطولة السوبر الأفريقي على يد فريقه السابق الزمالك.

ومر كهربا بأوقات فرحة وسعادة كثيرة داخل القلعة الحمراء، خاصة مع الأيام الأولى له بسبب الفرحة الجماهيرية بانضمامه للأهلي، ولكن تعرض كهربا لأكبر عقوبة في تاريخ الأهلي خلال عامه الأول بعد خناقته الشهيرة مع محمد الشناوي، وقرر الأهلي حينها توقيع عقوبة مليون جنيه عليه، ولكن الأمر انتهى تماما ونجح كهربا في كسب ود جماهير الأهلي مرة أخرى بالتزامه الكامل مع الفريق.

على الجانب الآخر، استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة اليوم فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد الأهلي والسلام.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف، وسيتم إذاعتها عبر قناة "أون تايم سبورت 1" بشكل حصري.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول، وتشهد منطقة الوسط منافسة قوية بين حمدي فتحى وأليو ديانج لحجز مكان أساسي بجانب عمرو السولية، ومن المقرر أن يبدأ محمد مجدى قفشة في مركز صانع الألعاب خلف كل من طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا والمهاجم الوحيد صلاح محسن.

وأصبح موسيمانى مضطرا إلى إجراء عدد من التغييرات المهمة في تشكيل الأهلي نظرا للغيابات الكبيرة في صفوف الأهلي، وعلى رأسهم حسين الشحات ومروان محسن ووليد سليمان وغيرهم.

ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيماني إلى تحقيق ضربة بداية قوية خلال مواجهته للمقاصة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة وتجنب مفاجآت البدايات، خاصة أن المباراة تلعب أمام فريق جيد يمتلك عددا من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة بجانب تواجد مدير فنى جيد مثل إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للمقاصة.